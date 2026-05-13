L’Aquila, Consigliere regionale FdI Campitelli: “Opposizione specula su lutto per fini politici”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Campitelli ha espresso il suo disappunto riguardo a quanto accaduto durante una seduta in Consiglio regionale, dove si è verificato un episodio che lui definisce come “speculazione sul lutto per creare un caso politico”.

Secondo quanto riportato da Campitelli, durante la seduta della maggioranza prevista in Aula erano presenti solamente sedici consiglieri, compreso il presidente Marco Marsilio. Tuttavia, l’assenza giustificata del consigliere Campitelli e di Antonietta La Porta portava il numero a meno di quanto richiesto per il raggiungimento del quorum.

La situazione si sarebbe poi complicata a causa dell’improvvisa scomparsa della madre del consigliere Francesco Prospero, il quale ha lasciato l’Aquila per raggiungere la propria famiglia in un momento così doloroso.

Campitelli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della madre di Prospero e ha condannato l’atteggiamento dell’opposizione di sinistra che avrebbe, a suo parere, approfittato della situazione per creare un caso politico, sfruttando circostanze del tutto fortuite e casuali.

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’amarezza nel vedere la politica essere strumentalizzata in un momento così delicato come la perdita di una madre, sottolineando che la sua parte politica non avrebbe mai approfittato di un lutto per fini politici.

Campitelli ha infine concluso con un appello per il prossimo appuntamento in aula fissato per il 26 maggio, rimarcando l’importanza di svolgere il proprio ruolo istituzionale con rispetto e dignità.

L’Aquila, 13 maggio 2026.