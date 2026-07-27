L’Aquila, consiglieri Menna e Cavallari smentiti dai dati: sanità abruzzese in linea con la media nazionale

Quando si affrontano temi delicati e fondamentali come la sanità, è importante essere ben informati e documentati. Altrimenti si rischia di fare propaganda e di essere smentiti dai fatti. È quanto accaduto ai consiglieri Menna e Cavallari, che hanno parlato del personale delle ASL abruzzesi senza conoscere i dati ufficiali.

I numeri ufficiali parlano chiaro e raccontano una realtà ben diversa da quella descritta dai consiglieri. L’Abruzzo può contare su 11.869 medici, 10.857 infermieri, 1.772 OSS del Servizio sanitario regionale e una popolazione di circa 1,27 milioni di abitanti. Questo si traduce in 9,3 medici, 8,5 infermieri e 1,4 OSS ogni 1.000 abitanti. Numeri che collocano l’Abruzzo nella fascia medio-alta italiana per disponibilità di medici rispetto alla popolazione, in linea con la media nazionale per gli infermieri.

Sul fronte della conformità ai LEA, l’Abruzzo risulta pienamente adempiente in tutte le aree di valutazione, con un punteggio complessivo di 229 nel 2024. Inoltre, si è registrato un deciso miglioramento nell’assistenza territoriale e nella prevenzione. Questi dati ufficiali smentiscono la narrazione costruita più sulla polemica che sulla realtà.

Per quanto riguarda l’organizzazione della rete ospedaliera, la Regione Abruzzo ha adottato un modello moderno Hub & Spoke, concentrando le alte specialità nei centri che garantiscono esperienza, qualità e sicurezza. Questo modello assicura al contempo una presenza capillare degli ospedali sul territorio per le attività di base e di media complessità, evitando duplicazioni di servizi.

Le decisioni prese sono il frutto di un lavoro istituzionale serio e responsabile e attribuirsi meriti non dovuti non è credibile. La sanità merita serietà, competenza e rispetto. Un’appello viene rivolto ai consiglieri Menna e Cavallari affinché si confrontino con i dati ufficiali prima di rilasciare dichiarazioni così categoriche.