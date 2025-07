L’Aquila, Consiglio comunale/1, approvata la variante per estensione parco giochi via Piccolomini

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani all’unanimit? la delibera per la variante finalizzata alla riqualificazione ed estensione del parco giochi in via Piccolomini, a Pile – Gli interventi interessano una superficie di oltre 6mila metri quadrati e il costo si aggira sui 180mila euro – recita il testo pubblicato online. “La nostra citt? – ha commentato il consigliere comunale Gianluca Marinelli – recuperer? un’area antistante il parcheggio di via Piccolomini, che verr? riqualificata e rifunzionalizzata – viene evidenziato sul sito web. Aumenteranno gli spazi per giochi dei bambini ci saranno anche luoghi di socializzazione e sport per gli adulti”.“Oltre all’istallazione di attrezzature ludiche per i pi? piccoli – ha proseguito Marinelli – ? prevista un’area fitness per i grandi, con strumentazioni dedicate e un’altra area per garantire momenti ricreativi e aggregativi – Un luogo aperto alla comunit? e con la finalit? di garantire il benessere dei nostri concittadini attraverso connotazioni costruttive, di arredo urbano, di piante e fiori, cos? che ogni settore del nuovo parco avr? una caratterizzazione ben identificabile”.Il Consigliere Marinelli ha sottolineato come questa operazione sia stata resa possibile “grazie all’impegno del settore Ambiente guidato dall’assessore Fabrizio Taranta, a conferma dell’interesse dell’amministrazione nella riqualificazione degli spazi verdi nel nostro territorio, valorizzando la salvaguardia dell’ambiente, della socialit? e della gratificazione psicofisica degli aquilani”.

