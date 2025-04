L’Aquila, Consiglio comunale/1 – Approvato parcheggio all’ex caserma Rossi. De Santis: “Infrastruttura strategica anche per capitale della cultura 2026”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Sar? realizzato un parcheggio da circa 400 posti auto all’interno dell’ex caserma Rossi dell’Aquila – Il Consiglio comunale del capoluogo abruzzese ha intatti approvato oggi il provvedimento che consente di procedere alle varie procedure che porteranno all’allestimento di questa area di sosta all’interno del dismesso compendio militare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre a questo intervento, ? prevista anche la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della viabilit? delle adiacenti via Panella e via Parrozzani con il parco Polsinelli – L’operazione comporter? un investimento complessivo di oltre 4 milioni e 700mila euro, finanziato dal programma nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citt? metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per 2 milioni e 650mila euro e dal fondo complementare del Pnrr per 2 milioni e 74mila euro – recita il testo pubblicato online. “L’intervento – ha spiegato l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, che ha proposto la deliberazione – ? assolutamente strategico, perch?, unitamente all’area di sosta di viale della Croce Rossa, approvata recentemente dal Consiglio comunale, mira ad aumentare il numero dei posti auto a ridosso del centro storico – Inoltre, si prefigge l’ulteriore obiettivo di riqualificare l’intera area – si legge sul sito web ufficiale. Ci?, anche in relazione alla necessit? di avere quanti pi? parcheggi possibili in previsione del 2026, anno in cui L’Aquila sar? capitale della cultura – si legge sul sito web ufficiale. Va rivolto un ringraziamento al sindaco Pierluigi Biondi, che ha seguito e controllato attentamente l’evolversi dell’intera operazione”. A favore della delibera – che contiene le variazioni necessarie a livello urbanistico per attuare il progetto – hanno votato 19 consiglieri dei gruppi Fdi, Lega, Forza Italia, Udc, Civici e indipendenti per Biondi, mentre si sono astenuti 10 consiglieri (Il Passo possibile, Pd, L’Aquila coraggiosa, Avs, Azione, L’Aquila nuova, 99 L’Aquila).

