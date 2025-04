L’Aquila, Consiglio comunale (2/2), via libera alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Ammonta a circa 30 milioni la ‘manovra’ della seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune dell’Aquila, approvata oggi dal Consiglio comunale – Di questi, come ha spiegato il vicesindaco Raffaele Daniele illustrando il provvedimento, oltre 17 milioni e 700mila euro sono costituiti da trasferimenti Cipess, che ha approvato 6 interventi concernenti per lo pi? operazioni programmate in previsione dell’anno venturo e interventi sul parcheggio di Collemaggio e sull’igiene urbanaAltri 3 milioni e 240mila euro provengono da fondi Pnrr e verranno impiegati in progetti per interventi di sicurezza sismica in quattro luoghi di culto di propriet? del Comune – si apprende dalla nota stampa. Il Consiglio ha inoltre approvato la deliberazione (proposta dal sindaco Pierluigi Biondi e illustrata in aula dall’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis) per la variazione di categorie di opere e servizi pubblici, necessaria per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Paganica – si legge sul sito web ufficiale. A inizio seduta, l’assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il collega Ettore Polidoro, che ha prestato servizio presso l’ufficio addetto al consiglio comunale per diversi anni, prematuramente scomparso a inizio del mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

