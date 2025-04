L’Aquila, Consiglio comunale/2 – Mobilità dolce, ok alla delibera per la ciclopedonale zona scuola Gdf

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha poi approvato all’unanimit? il progetto di fattibilit? tecnico economica, in variante al piano regolatore, per la realizzazione di un intervento di mobilit? dolce nella zona della scuola della Guardia di finanza – “Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, illustrando il provvedimento in aula – di un percorso ciclopedonale ad anello di circa 4 chilometri e mezzo, che partir? dal parcheggio della scuola della Guardia di finanza, a Coppito, raggiunger? il Cermone e, all’altezza della rotatoria via Cagnano-via Fontecchio-via del Campo, torner? indietro per completare l’anello in questione – si apprende dalla nota stampa. Su questo progetto l’amministrazione comunale ha investito 500mila euro di fondi propri; vanno ringraziati i consiglieri comunali Livio Vittorini e Gianluca Marinelli per la passione e l’impegno profusi in questa operazione”. In allegato, due immagini sul progetto della pista – Approvata dal Consiglio anche la deliberazione per il programma integrato di intervento finalizzato alla realizzazione di un insediamento residenziale nel quartiere della Torretta – si legge sul sito web ufficiale. Respinto invece dall’aula un ordine del giorno proposto, come prime firmatarie, dalle consigliere Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa) e Stefania Pezzopane (Pd) per la condanna dei fatti accaduti presso il convitto nazionale “Domenico Cotugno” e licei annessi – Il documento – allegato – ? stato votato favorevolmente da 9 consiglieri (gruppi L’Aquila coraggiosa, Il Passo possibile, 99 L’Aquila, Pd, L’Aquila nuova, Avs, Azione), mentre 19 sono stati quelli che hanno votato contro (Fdi, Lega, Forza Italia, Udc, Civici e indipendenti per Biondi).La seduta odierna completa pu? essere rivista sul canale youtube del Comune, a questo indirizzo https://www.youtube – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/watch?v=ZosHwynvP7w&t=13822s

