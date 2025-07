L’Aquila, Consiglio comunale/3. Via libera alla variante per il polo universitario di Lenze di Coppito. Ratificato l’accordo con la Provincia per il programma di recupero Sant’Andrea fuori le mura

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha inoltre approvato in via definitiva la variante urbanistica che consentir? all’universit? dell’Aquila di dare il via agli interventi per il polo dell’ateneo di Lenze di Coppito – “Si tratta di un’operazione molto importante – ha spiegato l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, illustrando la delibera – in quanto, oltre alle strutture accademiche, si va a realizzare una nuova e pi? fruibile viabilit? tra la strada provinciale, l’ospedale San Salvatore e lo stesso polo universitario – Oltre a 400 posti auto a servizio di ateneo ed ospedale”.Ratificato inoltre l’accordo di programma con la Provincia dell’Aquila per il progetto legato al programma di recupero Sant’Andrea fuori le mura – “Un intervento per il quale l’amministrazione comunale ha a disposizione un finanziamento Cipe di 1 milione e 600miila euro – ha osservato De Santis – e soprattutto un’operazione di alto profilo strategico per il centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Sorger? anche un nuovo parco verde attrezzato e circa 40 posti auto, con una nuova area a servizio dei residenti”.”Voglio ringraziare, per il lavoro portato avanti i colleghi di giunta, – ha concluso l’assessore De Santis – e il gruppo consiliare della Lega, guidato da Daniele Ferella”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it