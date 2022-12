L’Aquila, Consiglio comunale aperto sulle criticità della sanità aquilana, approvato ordine del giorno congiunto

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Impegna il sindaco e la giunta a promuovere l’istituzione dellaConsulta comunale della Sanit?, ad avviare iniziative verso la Regione Abruzzo affinch? L’Aquila abbia il riconoscimento di ospedale Dea di secondo livello, considerando che in esso ? ospitata anche la Facolt? di Medicina (nel caso in cui rimanesse in vigore il decreto Lorenzin), e ad acquisire dall’Asl i dati relativi all’applicazione della legge 194 l’ordine del giorno approvato stasera all’unanimit? dal Consiglio comunale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

La seduta consiliare era stata convocata in modalit? aperta – cio?, con interventi degli addetti del settore a vario titolo – sulle criticit? della sanit? aquilana – si legge sul sito web ufficiale. I gruppi consiliari hanno redatto in serata un documento congiunto, che ha preso il posto dei tre ordini del giorno depositati in precedenza, separatamente da maggioranza e opposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il documento chiede inoltre, tra l’altro, di ottenere e di consegnare a tutti i consiglieri comunali copia dei verbali delle riunioni del comitato ristretto dei sindaci tenutisi dal 2016, di convocare l’assemblea dei sindaci con maggiore periodicit? e di rendere noto il piano, da trasmettere al pi? presto al Consiglio Comunale, circa le iniziative che si intende avviare, alla luce di quanto previsto per la sanit? nel Pnrr, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione della medicina territoriale del comprensorio e della provincia dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

Il monitoraggio del fabbisogno del personale, la situazione dei concorsi per le assunzioni, le eventuali stabilizzazioni, lo smaltimento delle liste di attesa e lo scorrimento delle graduatorie degli operatori delle socio sanitari relative al bando di concorso riguardanti la procedura unificata dell’Asl di Teramo sono altri impegni richiesti dall’Assemblea municipale del capoluogo d’Abruzzo (l’ordine del giorno completo ? allegato).

Ai lavori di stamani sono intervenuti i consiglieri comunali Eva Fascetti e Stefania Pezzopane (Pd), Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa) e il sindaco Pierluigi Biondi – A seguire, hanno preso la parola rappresentanti sindacali del comparto sanit?, degli ordini professionali, il presidente della Provincia dell’Aquila e componente del comitato ristretto dei sindaci, Angelo Caruso, il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza, i consiglieri regionali Americo Di Benedetto e Pierpaolo Pietrucci, il Senatore Michele Fina, alcuni direttori di dipartimento dell’Asl Sulmona-Avezzano-L’Aquila e il direttore generale della stessa, Ferdinando Romano –

Alla ripresa della seduta nel pomeriggio, il dibattito in Aula e l’approvazione all’unanimit? dell’ordine del giorno – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it