L’Aquila, Consiglio comunale, approvata la rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti Liberate risorse per 2 milioni e mezzo di euro Via libera a variazione di bilancio Centro servizi anziani, interventi per oltre 1 milione di euro sulla residenza sanit

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani all’unanimit? la delibera con cui ha autorizzato la rinegoziazione dei mutui con la cassa depositi e prestiti per l’anno in corso, usufruendo delle opportunit? concesse con la circolare della stessa Cassa dello scorso mese di settembre – si apprende dalla nota stampa.

Con tale operazione, che permetter? di rimodulare mutui che il Comune ha in essere con Cassa depositi e prestiti per un importo superiore a 21 milioni di euro, scaturiranno circa 2 milioni e 523mila euro di economie per il bilancio dell’ente nel triennio 2022-2024. L’atto ? stato proposto all’attenzione del Consiglio dall’assessore al Bilancio, il vice sindaco Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa.

L’assemblea ha poi dato il via libera alla prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 del Centro servizi anziani, l’istituzione che, per conto dell’ente, eroga servizi a beneficio della terza et? e gestisce la casa albergo ex Onpi, verificando anche il permanere degli equilibri generali di bilancio – riporta testualmente l’articolo online.

Con il provvedimento odierno, a firma dell’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, l’istituzione potr? utilizzare l’avanzo di amministrazione libero, pari a 1 milione e 185mila euro, per diversi interventi – Tra questi, la sistemazione dell’area retrostante la residenza sanitaria assistita, ove ? prevista, tra l’altro, la progettazione e la realizzazione di un parco inclusivo da destinare tanto agli ospiti quanto si cittadini residenti della zona di San Francesco, l’acquisto di 40 lettini elettrici per anziani e disabili, la sistemazione e la pavimentazione dell’area esterna, l’attivazione e l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la riduzione delle spese per l’energia elettrica e l’acquisto di arredi e materiali per il nucleo Alzheimer.

Il Consiglio ha quindi approvato un ordine del giorno urgente – primo firmatario, Stefania Pezzopane (Pd), sottoscritto da tutti i gruppi – con il quale viene espressa la condanna delle violenze in Iran, frutto della repressione in corso a seguito della morte di Masha Asini, che era stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il documento, inoltre, invita il sindaco e la giunta a esprimere la vicinanza alle vittime della repressione che da pi? di un mese sta imperversando nelle citt? iraniane, a sollecitare il Governo italiano “a esprimere una forte condanna di questi terribili fatti a danno di giovani donne inermi e a prendere una netta posizione di condanna degli assassini politici compiuti oggi e nel passato dal regime iraniano” e a chiedere all’Esecutivo nazionale “di sollecitare la comunit? internazionale riunita per l’assemblea generale dell’Onu ad adottare provvedimenti urgenti per fermare l’uccisione di massa di giovani iraniane e iraniani”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it