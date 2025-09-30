- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 30, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Consiglio comunale, approvato il consolidato di bilancio del 2024
Attualità

L’Aquila, Consiglio comunale, approvato il consolidato di bilancio del 2024

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Supera i 356 milioni di euro il risultato di esercizio del bilancio consolidato del gruppo pubblica amministrazione del Comune dell’Aquila, approvato oggi dal Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa. Il consolidato rappresenta il documento che evidenzia i risultati complessivi della gestione del Comune insieme con quelli delle aziende controllate e degli altri organismi di cui l’ente detiene delle partecipazioni.La deliberazione, illustrata in aula dall’assessore alle Partecipate, Paola Giuliani, rappresenta la ‘geografia’ delle strutture del Comune capoluogo abruzzese, che, ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, detiene l’intero capitale delle societ? Ama (trasporto pubblico), Afm (farmaceutica e settore pedagogico), Centro turistico del Gran Sasso (funivia e impianti di risalita di Campo Imperatore), Sed (informatica). L’ente ? inoltre proprietario al 99,915 per cento dell’Asm (principalmente, raccolta e ciclo dei rifiuti nonch? igiene urbana in generale) e al 46,15 per cento della Gran Sasso Acqua (erogazione dell’acqua e, in generale, gestione delle risorse idriche). Possiede inoltre un organismo strumentale, l’istituzione Centro servizi anziani, che si occupa dei servizi a beneficio della terza et?.Il provvedimento ? stato approvato con 18 voti favorevoli dei gruppi Fdi, L’Aquila Protagonista, Lega, Udc, Fi – Non hanno partecipato al voto i consiglieri dei gruppi Pd, il Passo possibile, Avs, L’Aquila nuova, 99 L’Aquila, L’Aquila coraggiosa, Azione).A inizio seduta, il Consiglio comunale ha inteso rendere omaggio, con una cerimonia formale, alla societ? sportiva Gs Pallacanestro L’Aquila, a seguito di un ordine del giorno (allegato) approvato all’unanimit? dall’assemblea lo scorso 26 maggio in relazione alla stella d’argento al merito sportivo conferita dal Coni per gli oltre 50 anni di attivit?.Gli altri argomenti all’ordine del giorno della seduta odierna saranno discussi in seconda convocazione mercoled? 1 ottobre alle 15.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it