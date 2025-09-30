L’Aquila, Consiglio comunale, approvato il consolidato di bilancio del 2024

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Supera i 356 milioni di euro il risultato di esercizio del bilancio consolidato del gruppo pubblica amministrazione del Comune dell’Aquila, approvato oggi dal Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa. Il consolidato rappresenta il documento che evidenzia i risultati complessivi della gestione del Comune insieme con quelli delle aziende controllate e degli altri organismi di cui l’ente detiene delle partecipazioni.La deliberazione, illustrata in aula dall’assessore alle Partecipate, Paola Giuliani, rappresenta la ‘geografia’ delle strutture del Comune capoluogo abruzzese, che, ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, detiene l’intero capitale delle societ? Ama (trasporto pubblico), Afm (farmaceutica e settore pedagogico), Centro turistico del Gran Sasso (funivia e impianti di risalita di Campo Imperatore), Sed (informatica). L’ente ? inoltre proprietario al 99,915 per cento dell’Asm (principalmente, raccolta e ciclo dei rifiuti nonch? igiene urbana in generale) e al 46,15 per cento della Gran Sasso Acqua (erogazione dell’acqua e, in generale, gestione delle risorse idriche). Possiede inoltre un organismo strumentale, l’istituzione Centro servizi anziani, che si occupa dei servizi a beneficio della terza et?.Il provvedimento ? stato approvato con 18 voti favorevoli dei gruppi Fdi, L’Aquila Protagonista, Lega, Udc, Fi – Non hanno partecipato al voto i consiglieri dei gruppi Pd, il Passo possibile, Avs, L’Aquila nuova, 99 L’Aquila, L’Aquila coraggiosa, Azione).A inizio seduta, il Consiglio comunale ha inteso rendere omaggio, con una cerimonia formale, alla societ? sportiva Gs Pallacanestro L’Aquila, a seguito di un ordine del giorno (allegato) approvato all’unanimit? dall’assemblea lo scorso 26 maggio in relazione alla stella d’argento al merito sportivo conferita dal Coni per gli oltre 50 anni di attivit?.Gli altri argomenti all’ordine del giorno della seduta odierna saranno discussi in seconda convocazione mercoled? 1 ottobre alle 15.

