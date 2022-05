L’Aquila, Consiglio comunale, approvato il consuntivo 2021

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il rendiconto di gestione (bilancio consuntivo) per il 2021. Nel documento si evidenzia un risultato di esercizio positivo di 6 milioni di euro e un patrimonio netto di 1 miliardo di euro – riporta testualmente l’articolo online. L’avanzo di amministrazione di 17 milioni e 788mila euro circa, di cui 15 milioni e 250mila euro tra quelli accantonati e vincolati.

Approvato dall’Aula anche il rendiconto di gestione dell’istituzione Centro Servizi Anziani, che prevede uno stato patrimoniale, in attivo e in passivo, di circa 9 milioni di euro e un avanzo di amministrazione di 6 milioni e mezzo di euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

In precedenza, il Consiglio comunale aveva approvato l’inventario dei beni immobili dell’ente, con il quale vengono censite 863 unit facenti parte del patrimonio comunale, tra fabbricati (compresi il progetto Case, le abitazioni equivalenti e le scuole), terreni e infrastrutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Via libera anche all’inventario dei beni mobili, al relativo conto consegnatario e agli elenchi dei beni dismessi e delle opere d’arte del patrimonio comunale con la raccolta delle stesse composta da fotografie e schedature, nonch ai conti resi dagli agenti contabili.

Al termine, il Consiglio ha approvato all’unanimit una mozione con la quale l’amministrazione comunale viene impegnata a istituire una pec di riferimento per i dirigenti scolastici, in cui far confluire le segnalazioni delle scuole e a istituire una conferenza di servizi permanente tra Comune, Provincia dell’Aquila e dirigenti scolastici. La mozione ha preso spunto dalla circostanza che esiste una sempre maggiore richiesta di garanzia, sicurezza e collaborazione istituzionale in grado di prevenire situazioni di pericolo per le scuole cittadine –

