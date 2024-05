L’Aquila, Consiglio comunale, approvato il Piano di classificazione acustica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il Piano di classificazione acustica – A favore del provvedimento hanno votato 17 consiglieri dei gruppi Fdi, L’Aquila Futura, Lega, Udc, Civici e Indipendenti per Biondi-L’Aquila al centro e il gruppo misto; i gruppi Pd, L’Aquila coraggiosa, Il Passo possibile, L’Aquila nuova e Azione non hanno partecipato al voto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il documento rappresenta uno dei maggiori strumenti di governo del territorio, attraverso cui l’amministrazione comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all’interno del territorio medesimo, in funzione delle attivit? produttive, degli insediamenti residenziali e di tutte le specificit? socio-economiche del comune dell’Aquila – Il Piano, inoltre, interviene anche nel quadro normativo delle autorizzazioni per le attivit? produttive e industriali cos? come per le manifestazioni, precisando eventuali deroghe e i limiti delle stesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. La seduta integrale del Consiglio comunale pu? essere visualizzata attraverso questo linkhttps://www.youtube – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/watch?v=k650nUgTE3M

