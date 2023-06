L’Aquila, Consiglio comunale, approvato il regolamento per la disciplina dei pascoli – 3/3

- Advertisement -

Comune di L'Aquila

Valorizzazione del territorio, sviluppo delle attivit? economiche di riferimento, corretta gestione dei demani civici e tutela della biodiversit?. Questi alcuni degli obiettivi principali che si prefigge il regolamento per la gestione per la disciplina dei pascoli del territorio comunale dell’Aquila, approvato oggi all’unanimit? dal Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa.

Il regolamento, che tiene conto anche delle prerogative delle amministrazioni separate di beni di uso civico, in considerazione della vastit? delle aree di questa natura, disciplina anche le modalit? di gestione e le attivit? di pascolo, riservando una parte specifica alle procedure di assegnazione ai privati.

“E’ stata decisiva la collaborazione a tutti i livelli – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, durante il suo intervento in aula –. Ora ? importante che questo strumento venga osservato a livello generale, sia per quanto riguarda i terreni comunali, sia per quelli di uso e demanio civico che vengono gestiti dalle asbuc (alcune delle quali, attraverso le loro proposte, hanno offerto un contributo determinante per la redazione finale del regolamento), in modo tale che tutti gli allevatori del nostro territorio possano avere parit? di accesso e uguali condizioni per poter lavorare nel modo pi? proficuo”.

