L’Aquila, Consiglio comunale, approvato l’assestamento del bilancio (1)

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani l’assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 e la contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio –

Illustrando in aula il provvedimento, l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie, il vicesindaco Raffaele Daniele, ha sottolineato come il bilancio comunale presenti conti in ordine e in equilibrio, nel rispetto delle normative, specificando che l’amministrazione investir? una parte dell’avanzo di amministrazione libero per alcuni interventi – aggiunge la nota pubblicata. Tra questi, la realizzazione di parcheggi in centro storico e di un parcheggio a Onna, il completamento degli esterni alla scuola dell’infanzia e primaria di Bagno Grande, interventi per gli edifici comunali, la sistemazione del centro polifunzionali di Aragno, l’ultimazione del campo di bocce di San Giacomo, gli attraversamenti pedonali lungo via Aldo Moro, lavori straordinari sugli impianti sportivi, la sistemazione di via Alcide De Gasperi e di strade vicine del quartiere del Torrione, l’impianto sportivo di San Gregorio (la quota applicata dal Comune ? un cofinanziamento allo stanziamento regionale) e la realizzazione della strada Torretta-Sant’Elia-Gignano-via di Fondovalle –

Con un emendamento del sindaco Pierluigi Biondi, ? stato inserita in bilancio l’entrata di circa 10 milioni e 400mila euro, quale cofinanziamento per la realizzazione di sei impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per quattro Comunit? energetiche rinnovabili (Cer) in rete tra loro, con l’obiettivo di promuovere e massimizzare l’autoconsumo, i sistemi di accumulo e stoccaggio dell’energia, nonch? di condividere e scambiare l’energia autoprodotta da fonti rinnovabili – precisa la nota online. La decisione ? stata presa qualche giorno fa in sede di cabina di coordinamento integrata del fondo complementare del Pnrr.

Il Consiglio ha inoltre approvato la prima variazione al bilancio 2023-2025 dell’istituzione Centro servizi anziani (la struttura comunale che si occupa di erogare i servizi per la terza et? e che gestisce la residenza ex Onpi). Tale provvedimento permetter? di applicare l’avanzo di amministrazione libero di 520mila euro circa per alcuni interventi straordinari e ordinari sulla struttura e sui relativi impianti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it