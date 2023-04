L’Aquila, Consiglio comunale, approvato rendiconto di gestione 2022 dell’istituzione Csa

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato nel pomeriggio di oggi l’inventario dei beni immobili, l’elenco del patrimonio di propriet? dell’ente che, al 31 dicembre dello scorso anno, indica 849 immobili di propriet? dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Via libera anche all’inventario dei beni mobili, per un valore complessivo di circa 180mila euro e un valore di consistenza, al netto degli ammortamenti, di 92mila euro circa – La delibera contiene anche le schede delle opere d’arte in possesso del Comune, con relative catalogazioni e schede – si apprende dalla nota stampa. Disco verde anche per il conto reso dagli agenti contabili per il 2022.

L’Aula ha inoltre approvato il rendiconto di gestione del 2022 dell’istituzione Centro servizi anziani, dal quale emerge un risultato di amministrazione positivo di circa 5 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. “Con tale avanzo – ha osservato l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – sar? possibile proseguire e implementare gli interventi gi? avviati in modo significativo nel 2022, quando ? stata migliorata la sicurezza degli accessi con delle porte tagliafuoco, ? stato completato il nucleo alzheimer, sono state rinnovate completamente celle frigorifere una parte degli arredi ed ? stata realizzata un’area esterna a servizio del soggiorno degli ospiti – Inoltre, a parit? di ospiti (40), ? stato aumentato il numero degli operatori socio sanitari, passati da 10 a 13, ed ? stato incrementato anche il personale infermieristico – Il tutto, senza aumento delle rette”.

La seduta ? stata poi interrotta, nel corso del voto sul primo emendamento alla delibera riguardante il rendiconto 2022 del Comune, per mancanza del numero dei consiglieri necessari per l’approvazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Consiglio comunale, pertanto, si riunir? nuovamente domani, 28 aprile, alle 10, a palazzetto dei Nobili, per la prosecuzione dei lavori.

