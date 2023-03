L’Aquila, Consiglio comunale, approvazione bilancio; Santangelo: “Conti in odine e massima attenzione ai cittadini”

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, ha espresso “profonda soddisfazione” per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e degli atti propedeutici, avvenuta oggi in Consiglio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “I lavori della seduta odierna – ha commentato Santangelo – sono andati avanti in modo molto spedito, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione attiva e della correttezza dei provvedimenti discussi e approvati – precisa la nota online. Un ringraziamento va a tutti i consiglieri comunali, quelli di maggioranza che hanno dimostrato compattezza e determinazione, e quelli di opposizione per aver svolto il proprio compito con senso di responsabilit? e collaborazione”.

Santangelo ha inoltre sottolineato la valenza dello strumento finanziario approvato oggi “che cristallizza i conti in ordine del Comune dell’Aquila – ha precisato – e che, grazie al virtuoso impegno del sindaco Pierluigi Biondi e di tutti i componenti della giunta comunale, ha determinato degli indirizzi a vantaggio delle categorie produttive, in particolare quelle che operano dove sono in corso i lavori di riqualificazione di vie e piazze, e delle famiglie, soprattutto quelle in condizioni di disagio economico e per via della presenza nel proprio nucleo di persone con diversa abilit?, attraverso la riduzione della pressione fiscale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it