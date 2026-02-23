L’Aquila, Consiglio comunale, comunicato stampa consigliere e consiglieri centrosinistra su dichiarazioni consigliera Del Beato in conferenza capigruppo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La seduta odierna del Consiglio comunale ha fatto emergere un passaggio politico di particolare rilevanza istituzionale, sviluppatosi a seguito delle dichiarazioni rese dalla consigliera di Fratelli d’Italia, Tiziana Del Beato, presente alla conferenza dei capigruppo su delega del capogruppo Leonardo Scimia – In quella sede era stata lamentata l’eccessiva durata delle sedute consiliari, fino a definire i consiglieri “ostaggi” dei lavori d’aula – Nel successivo confronto in aula, tali affermazioni sono state ritenute inopportune dalla stessa maggioranza, al di l? di una solidariet? di facciata che, peraltro, ha visto il gruppo di Fratelli d’Italia rimanere silente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della discussione, diversi consiglieri di maggioranza hanno inoltre ricondotto la prolungata durata dei Consigli comunali a presunte criticit? organizzative attribuite alla gestione del Presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di prese di posizione registrate pubblicamente ai microfoni, che restituiscono una diffusa insoddisfazione interna alla stessa maggioranza rispetto all’operato del Presidente del Consiglio – Dichiarazioni che configurano, nei fatti, una censura politica della sua funzione di garanzia e di direzione dei lavori assembleari, fino a sfiorare i contenuti sostanziali di una sfiducia politica – si legge sul sito web ufficiale. Una crepa tra i gruppi di maggioranza di cui gi? si vociferava e che oggi si ? manifestata in maniera chiara – viene evidenziato sul sito web. Le consigliere ed i consiglieri di minoranza rilevano con preoccupazione una dinamica che incide direttamente sul corretto funzionamento dell’istituzione consiliare e sul rispetto dei ruoli previsti dall’ordinamento degli enti locali – precisa la nota online. La gestione dei tempi e l’organizzazione dei lavori d’aula costituiscono, infatti, un elemento essenziale per l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Per queste ragioni riteniamo necessario che la maggioranza chiarisca formalmente la propria posizione in merito alla guida del Consiglio comunale e alle responsabilit? organizzative dei lavori, nel rispetto delle prerogative istituzionali e della dignit? dell’assemblea civica della citt? di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. ? assolutamente chiaro che le dichiarazioni emerse al microfono saranno difficili da essere smentite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo pronti a renderle pubbliche, nel caso, affinch? la cittadinanza possa leggerle e giudicarle – si apprende dalla nota stampa. Le consigliere ed i consiglieri di minoranza continueranno a vigilare affinch? il confronto democratico si svolga nel rispetto delle regole, dei tempi e della piena funzionalit? delle istituzioni rappresentative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le consigliere e i consiglieri di centrosinistra in Consiglio comunale

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it