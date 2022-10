L’Aquila, Consiglio comunale: dichiarazione del presidente Roberto Santangelo

- Advertisement -

“Con l’adunanza odierna, al momento, non rimangono atti amministrativi o delibere ancora da discutere, pertanto l’operativit? di questo Consiglio comunale ha consentito di eliminare gli arretrati – precisa il comunicato. ? stato possibile raggiungere questo primo obiettivo grazie alla realizzazione di un calendario condiviso con i vari gruppi consiliari, in base al quale con cadenza sistematica, il consiglio comunale si riunisce con certezza ogni secondo luned? del mese – si apprende dalla nota stampa.

Nella seduta di oggi ? importante evidenziare che l’assise ha dato voto favorevole alla proposta di una delibera che prevede la stipula di una convenzione tra il Comune e la Provincia dell’Aquila per la gestione associata dello sfalcio dell’erba sui cigli delle strade provinciali che ricadono nel territorio comunale, consentendo la razionalizzazione del servizio, l’aumento del decoro cittadino e la sicurezza stradale per tutti i fruitori delle nostre strade – si apprende dalla nota stampa. Il secondo atto di cui ci sentiamo di rimarcarne l’importanza ? un ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale a richiedere, presso le autorit? competenti governative, una moratoria nei confronti delle societ? che gestiscono le forniture di gas ed energia elettrica sulla sospensione delle esose bollette che arriveranno, per almeno sei mesi, in modo da evitare la chiusura di migliaia di aziende ed attivit?, evitando un cortocircuito economico che farebbe entrare il paese in una gravissima recessione economica – viene evidenziato sul sito web. Sono state anche discusse altre delibere inerenti la pianificazione territoriale di piccola scala, oltre ad alcune interrogazioni e mozioni. ? importante in conclusione ricordare che questa presidenza intende dare spazio a tutti i consiglieri comunali, nel rispetto della massima pluralit?, convinto che questa sia la massima assise del capoluogo di regione, nella quale discutere le principali proposte per il bene della citt? dell’Aquila”. cos? il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

