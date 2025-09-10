L’Aquila, Consiglio comunale, domani i nuovi revisori dei conti e l’acquisizione dell’ex Inam

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi domani, gioved? 11 settembre, alle ore 9.30, in seconda convocazione nell’aula consiliare Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita – Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno, gli atti non discussi lo scorso primo settembre, quando la seduta and? deserta per mancanza del numero legale – si apprende dalla nota stampa. Si tratta della nomina del presidente e la formalizzazione del collegio dei tre revisori dei conti per il triennio 2025-2028 e della proposta di deliberazione relativa alle determinazioni da assumere in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale, e ai successivi interventi, dell’immobile ex Inam di via XX settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sar? esaminato anche l’ordine del giorno a firma dei consiglieri Stefano Albano (capogruppo Pd) e Paolo Romano (capogruppo L’Aquila nuova), finalizzata all’estensione del servizio di scuolabus agli studenti delle medie di primo grado del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa.

