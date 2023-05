L’Aquila, Consiglio comunale, domani seduta aperta sulla ricostruzione delle scuole

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi domani, venerd? 19 maggio, alle 15, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo, per affrontare il tema relativo alla priorit? della ricostruzione degli edifici scolastici in citt? e nelle frazioni – precisa il comunicato. La seduta sar? in modalit? aperta e per questo sono stati invitati a parlare anche esponenti che, per ragioni associative o istituzionali, operano nel campo delle scuole – si apprende dalla nota stampa.

