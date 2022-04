L’Aquila, Consiglio comunale, domani ultima seduta del mandato

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir domani, marted 26 aprile, alle 9.30, a palazzetto dei Nobili – aggiunge la nota pubblicata. All’ordine del giorno, l’integrazione del masterplan e degli indirizzi per l’attuazione degli interventi relativi alla realizzazione di un centro sociale-ricreativo e residenze per diversamente abili in via Antinori e le modifiche e integrazioni al regolamento del Consiglio comunale per consentire lo svolgimento delle sedute in modalit telematiche – si apprende dalla nota stampa.

- Pubblicità -

Quella di domani sar l’ultima seduta del Consiglio comunale del capoluogo abruzzese del mandato 2017-2022, che, fino all’insediamento della nuova Assemblea dopo le elezioni, potr riunirsi solo per adottare atti urgenti e improrogabili, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del Testo unico di legge sull’ordinamento degli enti locali.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it