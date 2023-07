L’Aquila, Consiglio comunale e Commissioni consiliari

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 17 luglio, alle 10, in prima convocazione, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo –

Quattro le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno: Salvaguardia dei capolavori del maestro Marcello Mariani quale patrimonio storico e artistico dell’Aquila (Tomassoni, il Passo Possibile), Tutela della salute pubblica dell’abitato della frazione di San Vittorino (Romano, L’Aquila Nuova), Richiesta di informazioni sulla sicurezza delle banche dati del Comune riguardanti i cittadini aquilani (Padovani, 99 L’Aquila), Sostituzione dei medici dei nuclei di cure primarie (Pezzopane, Pd, e altri). Prevista anche l’interpellanza del consigliere Padovani sul Piano strategico dello sport.

Quattro anche gli ordini del giorno: Completamento della rete fognaria in via delle Fontanelle-via Luigi Biordi a Paganica (Santella, Santangelo e Cococcetta, del gruppo L’Aquila Futura); Assistenti domestici e badanti (Pezzopane e altri); Valorizzazione turistico-culturale dell’area archeologica di San Vittorino (Romano e altri); Istituzione di uno sportello di educazione finanziaria (Vittorini, Fdi, e Maccarone, Lega).

Tre le mozioni in discussione: Trasporto pubblico e rispristino della mobilit? notturna (Rotellini, L’Aquila coraggiosa, e altri); Spazi cimiteriali da riservare alle fedi religiose diverse da quella cristiano-cattolica (Rotellini); Condanna della pratica del cosiddetto utero in affitto (Leonardo Scimia, Fdi, e altri).

Il Consiglio sar? chiamato inoltre a votare la deliberazione per la presa d’atto dei provvedimenti con cui la Regione Lazio ha approvato il piano di gestione e assestamento forestale di Santogna, sito nel comune di Leonessa (Rieti), ma appartenente al demanio di uso civico dell’Aquila –

La terza commissione consiliare, Politiche sociali, culturali e formative, si riunir? invece mercoled? 12 luglio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Ne d? notizia il presidente, Fabio Frullo – aggiunge testualmente l’articolo online.

La commissione affronter? l’argomento “Iniziative dell’Amministrazione contro la violenza maschile sulle donne”.

La quinta commissione, Garanzia e Controllo, terr? una seduta gioved? 13 luglio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, sempre nella sala Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi – precisa la nota online. Gli argomenti della riunione sono i seguenti: 1) Richiesta di garanzia dei consiglieri de “Il Passo Possibile”, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale, inerente la mancata risposta all’interrogazione sui lavori di recupero del Teatro comunale e del Teatro San Filippo; 2) Aggiornamento sul contenzioso concernente l’incarico dirigenziale ad interim del Settore Polizia Municipale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

