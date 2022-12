L’Aquila, Consiglio comunale e prima e seconda commissione consiliare

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir? luned? 12 dicembre, alle 10, nella sala “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online.

All’ordine del giorno, la presa d’atto della nomina dei componenti della Consulta comunale dello sport. In programma anche cinque interrogazioni: “Chiarimenti in merito ai fatti accaduti a piazza Chiarino il 12.11.2022” e “Costituzione di un tavolo di confronto ‘L’Aquila citt? universitaria’” (Rotellini, L’Aquila Coraggiosa); “Sede unica comunale” (Pezzopane, Pd, e altri); “Quali azioni risolutive intende intraprendere l’amministrazione comunale per la sicurezza e l’effettiva viabilit? stradale a Sassa e qual ? lo stato attuale delle attivit? relative alla realizzazione della cosiddetta variante di Sassa” (Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa); “Attivit? dell’amministrazione comunale sull’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e dall’Unione Europea sull’adattamento dei cambiamenti climatici” (Massimo Scimia, Il Passo Possibile).

? iscritta tra gli argomenti anche un’interpellanza, sul cedimento del canale sulla strada di ingresso alla frazione di Tempera (Romano, L’Aquila Nuova).

La prima commissione consiliare (Bilancio e Programmazione) ? stata invece convocata dal presidente Livio Vittorini marted? 13 dicembre, alle 9in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia), per la seconda seduta sull’Anno della Misericordia – viene evidenziato sul sito web. ? prevista la relazione dell’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, e l’audizione delle associazioni di categoria e dei portatori di interesse – si apprende dalla nota stampa.

La seconda commissione (Gestione del territorio) si riunir?, su disposizione del presidente Guglielmo Santella, mercoled? 14 dicembre, alle 15.30 in prima e alle 16 in seconda convocazione, sempre nella sala Eude Cicerone, per esprimere il parere su due proposte di delibera riguardanti il mutamento di destinazione d’uso di terreni gravati da uso civico nelle frazioni di Filetto e Bagno –

