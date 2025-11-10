L’Aquila, Consiglio comunale e quarta commissione, le prossime sedute

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Consiglio comunale torner? a riunirsi luned? 17 novembre, alle 10, in seduta di seconda convocazione, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita, in piazza Palazzo – Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno, la proposta di deliberazione dei fondi residui del programma denominato contratto di quartiere secondo, con l’obiettivo di destinare il finanziamento da 3 milioni di euro alla realizzazione del collegamento meccanizzato di San Basilio con il futuro parcheggio multipiano in Viale della Croce Rossa – si apprende dal portale web ufficiale. Altra proposta di deliberazione in discussione riguarda un planovolumetrico di coordinamento per la realizzazione di un impianto sportivo a Bagno – recita il testo pubblicato online. Quattro le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno: “Che fine ha fatto il parco delle acque” (prima firmataria, Stefania Pezzopane, Pd); “Ritiro del bando di gara di 38,4 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex San Salvatore – Governance Univaq tace sulle motivazioni, Amministrazione comunale intervenga” (primo firmatario, Gianni Padovani, 99 L’Aquila); “Notte bianca Citt? Territorio per gli anni 2023, 2024 e 2025” (Pezzopane e altri); “Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada” (Lorenzo Rotellini, Avs).Tra gli altri punti, anche l’interpellanza sul progetto unitario Popletum a Coppito (Paolo Romano, L’Aquila nuova).L’aula sar? inoltre chiamata a esaminare l’ordine del giorno proposto da Romano come primo firmatario, riguardante la verifica, il monitoraggio e gli indirizzi in merito alla gestione del Progetto Case e Map, con attuazione degli impegni emersi nella seduta della quinta commissione, Garanzia e Controllo, del 27 maggio scorso – In allegato, l’ordine del giorno completo – La quarta commissione consiliare, Affari istituzionali e Regolamenti, si riunir? invece mercoled? 12 novembre, alle 16.30 in prima e alle 17 in seconda, nella sala preconsiliare della residenza municipale, Palazzo Margherita, piazza Palazzo, per proseguire l’esame della proposta di revisione dello statuto comunale – si apprende dalla nota stampa. Lo rende noto la presidente, Gloria Nardecchia – si apprende dal portale web ufficiale.

