L’Aquila, Consiglio comunale e quinta commissione, le prossime sedute

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 3 luglio, alle 10, nella sala Sandro Spagnoli di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online.

All’ordine del giorno, la ratifica della deliberazione con cui la giunta ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e la terza variazione al bilancio stesso – recita il testo pubblicato online.

La quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, si riunir? invece venerd? 30 giugno, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Ne d? notizia il presidente, Stefano Palumbo – All’ordine del giorno, l’adeguamento contrattuale delle maestre dell’Afm e la verifica della gestione dell’impianto sportivo di Coppito – aggiunge testualmente l’articolo online.

