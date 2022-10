L’Aquila, Consiglio comunale e riunione congiunta prima e seconda commissione consiliare

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir? venerd? 21 ottobre, alle 11.30, in prima convocazione, per esaminare la deliberazione riguardante la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti – precisa il comunicato. Lo rende noto il presidente dell’Assemblea, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. Altro punto all’ordine del giorno, la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 dell’istituzione Centro servizi anziani – precisa il comunicato. Sar? illustrata anche un’interrogazione sulle azioni di contrasto al fenomeno del randagismo (Stefano Palumbo, Pd).

Gioved? 20 ottobre, invece, si riunir? la prima commissione consiliare, Programmazione e Bilancio, presieduta dal consigliere Livio Vittorini, congiuntamente con la seconda commissione, Gestione del territorio, presieduta dal consigliere Guglielmo Santella – viene evidenziato sul sito web. Nel corso della seduta, che si terr? alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, alla sala Eude Cicerone di via Filomusi Guelfi (Villa Gioia), sede della presidenza del Consiglio, si parler? di misure di contrasto al fenomeno del caro energia, le comunit? energetiche, rinnovabili.

