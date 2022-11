L’Aquila, Consiglio comunale e riunione della quinta commissione consiliare

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 14 novembre, alle 10, nella sala “Sandro Spagnoli di Palazzo dell’Emiciclo (sede del Consiglio regionale), per la presa d’atto dei provvedimenti della Regione e l’immissione in possesso di terreni ricadenti nelle frazioni di San Pietro della Ienca, Gignano, Bazzano, Cansatessa, San Vittorino – recita il testo pubblicato online.

All’ordine del giorno anche la variante al Piano regolatore per la conformazione e la riorganizzazione di un’attivit? commerciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Previste anche due interpellanze: “Costruzione della scuola primaria di Pianola” e “Assegni di cura legati alla non autosufficienza per l’anno 2022” (entrambe proposte dal consigliere Romano, Iv). L’Aula inoltre discuter? un ordine del giorno relativo all’emergenza movida in citt? (Tomassoni, Il Passo Possibile) e una mozione sulla messa in sicurezza della statale 17 bis nel tratto che attraversa il centro abitato di Assergi (anch’essa proposta dal consigliere Tomassoni).

La seduta sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming sul sito internet del Comune, www.comune.laquila.it.

La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, presieduta dal consigliere Stefano Palumbo, si riunir? invece venerd? 11 novembre, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala delle commissioni “Eude Cicerone” della presidenza del Consiglio comunale in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia), per discutere sul seguente argomento: Riscontro dell’Anac su inconferibilit? alla carica di presidente della Gran Sasso Acqua SpA.

