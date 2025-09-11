L’Aquila, Consiglio comunale, eletto il presidente dei revisori dei conti. Via libera all’acquisizione del fabbricato ex Inam di via XX settembre

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha formalizzato stamani la nomina del collegio dei revisori dei conti per il periodo 2025-2028. L’Aula ha eletto, con 19 voti, Domenico Marrollo, che presieder? l’organismo composto anche da Patrizia Stecconi e Nicola Basilico, gi? sorteggiati dalla prefettura come prevede la legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Via libera anche all’acquisizione del fabbricato ex Inam di via XX settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune lo acquister? dall’Asl 1 Abruzzo al prezzo concordato di 800mila euro – riporta testualmente l’articolo online. ? previsto l’intervento di demolizione dell’immobile e di riqualificazione dell’area circostante, che ospiter? un parcheggio – aggiunge testualmente l’articolo online. La deliberazione ? stata votata all’unanimit?.Respinto invece l’ordine del giorno (Stefano Albano, Pd, e Paolo Romano, L’Aquila Nuova) che chiedeva, tra l’altro, di riconoscere il servizio scuolabus per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado come servizio fondamentale “in quanto misura di supporto alle famiglie, socializzazione, sicurezza, sostenibilit? ed equit? sociale”. A favore del documento hanno votato 7 consiglieri (Pd, L’Aquila coraggiosa, Il Passo possibile, L’Aquila nuova), mentre voti contrari sono stati 17 (Fdi, Lega, L’Aquila protagonista, Udc). L’ordine del giorno ? allegato – riporta testualmente l’articolo online. A inizio seduta ? stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Tiziana Umbrico, vicepresidente dell’associazione Mamme per L’Aquila e particolarmente impegnata in attivit? per bambini e ragazzi.

