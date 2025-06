L’Aquila, Consiglio comunale, i lavori della seduta odierna. Le prossime riunioni delle commissioni consiliari

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il Piano quadro dei tratturi – Presentato in Aula dall’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, il Piano ? stato redatto in collaborazione con l’universit? dell’Aquila e disciplina la destinazione dei suoli tratturali ricadenti nel territorio comunale del capoluogo abruzzese, con l’obiettivo di salvaguardare la fascia tratturale sotto il profilo ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A favore del provvedimento hanno votato 17 consiglieri (gruppi di Fdi, L’Aquila Protagonista, Lega, Udc, Forza Italia), mentre si sono astenuti i gruppi Pd, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova, Avs, Il Passo possibile, gruppo misto – aggiunge testualmente l’articolo online. Via libera dell’Aula anche alla variazione di un’area da residenziale a polivalente, funzionale all’ammodernamento dell’impianto sportivo PalaAngeli nella frazione di Sant’Elia – si apprende dal portale web ufficiale. Approvata anche la deliberazione che autorizza gli uffici comunali preposti a rilasciare il permesso di costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di un edificio in via Trecco, di propriet? della Provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’Aula ha inoltre respinto un ordine del giorno sulla “condanna di Netanyahu per il genocidio in corso sulla striscia di Gaza e per l’escalation militare nei territori occupati” (Simona Giannangeli, L’Aquila coraggiosa, e Stefania Pezzopane, Pd). Dieci i voti favorevoli (Pd, L’Aquila coraggiosa, 99 L’Aquila, L’Aquila nuova, Avs, Il Passo possibile, Azione), 17 quelli contrari (Fdi, L’Aquila protagonista, Lega, Ud, Forza Italia).Il dettaglio del dibattito in aula su questo argomento (di cui si allega il documento), come l’intera seduta consiliare, ? pubblicato sul canale youtube del Comune, all’indirizzohttps://www.youtube – si apprende dalla nota stampa. com/watch?v=19qVr806tZA. Venerd? 6 giugno si riuniranno la quinta e la prima commissione del Consiglio comunale – La quinta commissione, Garanzia e controllo, terr? la seduta alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’ordine del giorno lo stato dei lavori della scuola Rossi di Paganica e l’azione di vigilanza su interventi inerenti alla struttura sociale-sportiva di San Giacomo e, pi? in generale, agli interventi previsti dalla legge regionali 41 del 2011. Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo – La prima commissione, Programmazione e Bilancio, si riunir? alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, per esprimere il parere su due proposte di deliberazione consiliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta dell’adesione del Comune a Federculture e l’acquisizione a titolo gratuito di alcuni terreni per la realizzazione del polo d’infanzia “Primo maggio”, finanziato dal programma dell’Unione Europea “Next generation”. Lo comunica il presidente, Livio Vittorini.La seduta della terza commissione, Politiche sociali, culturali e formative, prevista per il 5 maggio per il parere sulla proposta di deliberazione riguardante l’adesione a Federculture, ? stata posticipata alle 12 in prima e alle 12.15 in seconda convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ne d? notizia il presidente, Fabio Frullo – recita il testo pubblicato online. Tutte le riunioni delle commissioni si tengono nella sala preconsiliare, al primo piano della residenza municipale di Palazzo Margherita, in piazza Palazzo –

