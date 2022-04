L’Aquila, Consiglio comunale, i lavori della seduta odierna

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato stamani la cessione delle aree edificate da cooperative, con la conseguente trasformazione del regime giuridico dei terreni, su cui i fabbricati sono stati costruiti, da diritto di superficie in diritto di propriet. La deliberazione, illustrata in aula dall'assessore Vito Colonna, riguarda 21 cooperative edilizie che hanno chiesto questa trasformazione

Successivamente l'Aula ha dato il via libera all'integrazione del contratto di servizio che lega il Comune con l'Ama SpA, la societ di trasporto pubblico interamente partecipata dall'amministrazione. Con tale integrazione, viene concesso all'azienda un anticipo di 1 milione e 200mila euro sul corrispettivo contrattuale dell'intero anno, pari a circa 7milioni e 200mila euro – Tale operazione, come ha spiegato l'assessore alla Mobilit e ai Trasporti, Carla Mannetti, dovuta al fatto che le limitazioni imposte anche al trasporto dalle normative per il contenimento del contagio da covid 19 hanno fortemente ridotto la liquidit dell'azienda. La somma anticipata verr decurtata dalle successive fatturazioni fino a fine anno, per quote mensili di pari importo, e dietro presentazione della certificazione dei chilometri effettuati dagli autobus.

Successivamente il Consiglio comunale si sciolto per mancanza del numero legale, riscontrato in fase di votazione delle deliberazioni riguardanti la riclassificazione urbanistica delle aree ricomprese tra il perimetro di 200 metri dal muro del cimitero monumentale dell'Aquila citt e il limite della fascia di rispetto vigente

