L’Aquila, Consiglio comunale, l’8 aprile l’esame del bilancio di previsione

Dopo la seduta di luned 4 aprile, il Consiglio comunale dell’Aquila torner a riunirsi venerd 8 aprile alle 9.30, in prima convocazione, per l’esame del bilancio di previsione 2022-2024 e delle delibere propedeutiche – si apprende dalla nota stampa. La seduta si terr in modalit mista, per cui i consiglieri potranno essere presenti a Palazzetto dei Nobili, dove si svolger l’assemblea, o collegarsi in videoconferenza – viene evidenziato sul sito web.

Inizialmente, l’Aula discuter sulla proposta di deliberazione riguardante le alienazioni e le valorizzazioni degli immobili di propriet dell’ente per il triennio 2022-2024 e sulla verifica della qualit e quantit di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivit produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di superficie o in propriet.

All’attenzione del Consiglio comunale anche la modifica dell’art. 61 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (cosiddetto canone unico), riguardante le esenzioni – precisa il comunicato. Alcune modifiche interesseranno anche la deliberazione concernente il regolamento per l’imposta municipale propria (Imu) e per la tassa sui rifiuti (Tari). A proposito di rifiuti, il Consiglio sar chiamato anche a validare e approvare il Piano economico finanziario (Pef) del servizio in questione per il periodo 2022-2025. In materia fiscale, l’Aula esaminer i provvedimenti riguardanti le tariffe della Tari, nonch le aliquote e le detrazioni dell’Imu per l’anno in corso – riporta testualmente l’articolo online.

In discussione, infine, i documenti unici di programmazione (Dup) e i bilanci di previsione 2022-2024 dell’Istituzione centro servizi anziani e del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’eventuale seconda convocazione stata fissata per luned 11 aprile, alle 9.30, alla sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online.

La seduta sar trasmessa in diretta streaming sulla web tv del Comune, all’indirizzo https://www.youtube – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/user/webtvcomuneaq

