L’Aquila, Consiglio comunale: la diretta web della seduta odierna

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torna a riunirsi oggi, luned? 12 giugno, alle 14, in prima convocazione, nella sala Sandro Spagnoli di palazzo dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online. ? possibile seguire la seduta in diretta web a questo link: https://www.youtube – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/live/qoTPjjbeY4E?feature=share

All’ordine del giorno, due delibere riguardanti l’autorizzazione al settore comunale di competenza per il rilascio del permesso per costruire in deroga alla normativa urbanistica, per la sostituzione edilizia dell’aggregato del consorzio Il Castello di Paganica, nell’omonima frazione, e per la demolizione e ricostruzione dell’aggregato “Le Vicenne” di Tempera –

In programma anche l’approvazione del progetto di fattibilit? economica finalizzato al completamento di via Montorio al Vomano dai pressi dell’accesso degli ospiti allo stadio Gran Sasso-Italo Acconcia di Acquasanta fino all’incrocio con via Lanciano – aggiunge testualmente l’articolo online.

Tra gli argomenti, un’interrogazione riguardante la salvaguardia dei capolavori del maestro Marcello Mariani quale patrimonio storico e artistico dell’Aquila (Romano, L’Aquila Nuova, e altri) e un’interpellanza relativa al miglioramento, adeguamento e ripristino dell’area prospiciente la basilica di Santa Maria di Collemaggio prospiciente la Porta Santa (Rotellini, L’Aquila Coraggiosa).

Cinque gli ordini del giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta dell’istituzione del Premio Giorno della memoria L’Aquila (Pezzopane, Pd, e altri), dell’Installazione di una lapide commemorativa in memoria di Sergio Ramelli (Pagliariccio, Fdi, e altri), della Chiusura del passaggio a livello della frazione di Sant’Elia con realizzazione di un sottopassaggio pedonale e ciclabile (Cococcetta, L’Aquila Futura, e altri), dell’Adesione del Comune alla piattaforma unica nazionale dei contrassegni informatici (Maccarone, Lega, e altri) e della Mancata applicazione della legge regionale 1 del 2008 concernente l’abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali (Romano). All’ordine del giorno, inoltre, la proposta di mozione riguardante la gestazione per altri (maternit? surrogata), sottoscritta da Leonardo Scimia, Fdi, e altri.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it