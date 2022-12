L’Aquila, Consiglio comunale, la prossima seduta

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi venerd? 23 dicembre, alle 10, nell’aula “Sandro Spagnoli” di palazzo dell’Emiciclo – Lo rende noto il presidente dell’Assemblea, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online.

All’ordine del giorno, due delibere riguardanti le societ? partecipate – si apprende dalla nota stampa. Una concerne la razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie del Comune e l’analisi dell’assetto complessivo delle societ? di cui l’ente detiene partecipazioni dirette o indirette, l’altra il nuovo contratto con il Centro turistico del Gran Sasso per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico a fune, della valorizzazione del comprensorio e della promozione turistica – viene evidenziato sul sito web.

L’Aula sar? inoltre chiamata a esprimere due pareri relativi ai provvedimenti regionali per cambi di destinazione d’uso terre civiche – si apprende dalla nota stampa. Uno riguarda le attivit? estrattive nel demanio di Filetto, l’altro attiene invece un’alienazione nel territorio del demanio di Bagno – riporta testualmente l’articolo online.

Sono iscritte all’ordine del giorno anche quattro interrogazioni: Personale di staff (Pezzopane, Pd); Polisportiva L’Aquila Rugby (Pezzopane); “Polo scolastico di Paganica” (Albano, Pd, e altri); rimozione delle rotaie lungo via Leonardo da Vinci (Rotellini, L’Aquila Coraggiosa). In discussione anche un’interpellanza sull’istallazione “di una Pec-Tc fissa da ubicare nel presidio ospedaliero del San Salvatore e sulla realizzazione della nuova medicina nucleare” (Romano, L’Aquila Nuova), e due ordini del giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Uno ? relativo alla proposta di avviare gli studi per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento efficace per la citt? (Leonardo Scimia, Fdi), l’altro al sostegno e all’adesione alle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico (Bontempo, Lega Salvini Abruzzo).

