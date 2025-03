L’Aquila, Consiglio comunale, le prossime sedute

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila terr? due sedute nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – Sabato 8 marzo, alle 9, ? in programma una riunione sul tema della Giornata internazionale dei diritti delle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori si svolgeranno con la formula della seduta aperta, che prevede la possibilit? di alcuni interventi di rappresentanti istituzionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di riferimento – recita il testo pubblicato online. Luned? 10 marzo, sempre alle 9, l’Assemblea si riunir? per l’esame di cinque delibere – si apprende dalla nota stampa. In particolare, l’Aula sar? chiamata a votare il progetto di fattibilit? tecnico-economica per la realizzazione del parcheggio multipiano di viale della Croce Rossa e la variante urbanistica per l’allestimento di un parcheggio pubblico nella frazione di Onna – si apprende dal portale web ufficiale. Altro provvedimento concerne la variazione delle categorie di opere e servizi pubblici per la realizzazione di un parcheggio presso l’ex caserma Rossi e la riqualificazione della viabilit? di viale Panella e via Parrozzani, con interventi sull’adiacente parco Polsinelli – Il Consiglio esaminer? inoltre le delibere riguardanti due cambi di destinazione d’uso: da direzionale a servizi culturali per palazzo Farinosi-Branconi (di propriet? della banca Bper) e da artigianale a commerciale di locali lungo la via Mausonia nella frazione di Pianola – viene evidenziato sul sito web. L’ordine del giorno prevede anche quattro interrogazioni: “Patrocinio a un evento all’interno della Perdonanza celestiniana 2024” (Stefania Pezzopane, Pd); “Notte bianca a Scoppito del 5 luglio 2024” (Pezzopane); “Spostamento del dipartimento di Economia dalla sede di Acquasanta in centro storico – criticit? e ricerca di soluzioni alternative” (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione); “Visita istituzionale del sindaco dell’Aquila in Australia e ricostruzione della torre civica” (Lorenzo Rotellini, Avs).Due le interpellanze: “Progetti in corso nella localit? di Gignano” (Paolo Romano, L’Aquila Nuova) e “Progetto ‘benvenuti all’Aquila’” (Romano). Due anche gli ordini del giorno: “Messa in sicurezza del tratto di strada della statale 17 bis in prossimit? di via Vasca Penta” (Rotellini) e “Istituzione del servizio di infermeria scolastica per somministrazione di farmaci salvavita” (Claudia Pagliariccio e Leonardo Scimia, Fdi).In allegato, l’ordine del giorno completo – Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nella sala “Tullio De Rubeis”, al primo piano di Palazzo Margherita, piazza Palazzo, sede principale della Municipalit?.

