L’Aquila, Consiglio comunale, l’ordine del giorno della seduta di domani

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi domani, mercoled? 8 marzo, alle 9, alla sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online.

L’ordine del giorno prevede la convalida dell’elezione del consigliere Gianni Padovani, che entrer? in Consiglio al posto di Eva Fascetti a seguito della recente sentenza del Tar per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Tre gli ordini del giorno – recita il testo pubblicato online. Uno relativo ai diritti negati delle donne “Focus – Iran e Afghanistan, AGAINST- Contro ogni di forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afganistan” (Maura Castellani, Fdi, e altri). Un altro riguarda invece la messa in sicurezza e l’azzeramento dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 (Stefania Pezzopane, Pd, e altri). Il terzo verte sulle iniziative per i 75 anni della Costituzione della Repubblica italiana (Livio Vittorini, Fdi, e altri).

Cinque le interrogazioni previste: Criticit? della bretella di Foce di Sassa e San Martino e dell’ex scuola elementare di Collemare di Sassa (Paolo Romano, L’Aquila Nuova); Funzionamento della commissione onomastica del Comune (Lorenzo Rotellini, L’Aquila Coraggiosa); Scuole e infrastrutture di Sassa (Stefano Albano, Pd, e altri); Gestione dei rifiuti agricoli da parte del Comune (Elia Serpetti, il Passo possibile, e altri); Gestione dei fondi Pnrr e del fondo complementare delle aree del sisma da parte del Comune (Alessandro Tomassoni, il Passo possibile e altri). All’ordine del giorno anche un’interpellanza sulla proroga triennale dei precari della ricostruzione (Pezzopane e altri).

Tre le delibere in discussione, due delle quali riguardano integrazioni a precedenti atti consiliari di recepimento delle leggi regionali 49 del 2012 e 40 del 2017 in materia di urbanistica, mentre l’altra concerne il permesso per costruire in deroga per la ristrutturazione di Palazzo Franchi Fiore, nel centro storico dell’Aquila –

