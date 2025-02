L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì 17 febbraio nuova seduta. Le prossime riunioni delle commissioni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 17 febbraio, alle 9, in prima convocazione, nella sala consiliare della residenza municipale di Palazzo Margherita (piazza Palazzo). Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – L’Aula esaminer? un provvedimento per approvare la proposta progettuale “Magic Italy Center”. Si tratta di un’iniziativa che rientra negli interventi sostenuti dal piano complementare del Pnrr. Il Comune di Teramo ? capofila ? quello dell’Aquila ? al vertice dell’aggregazione di 26 comuni delle province del capoluogo abruzzese, di Teramo, Pescara, Rieti e Ascoli Piceno – Scopo del progetto, da realizzare con il partner privato Consorzio Ecotouring, ? la promozione, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale dell’area e l’aggregazione dell’offerta turistica del territorio con lo sviluppo di un sistema innovativo di offerta di servizi turistici nei comuni interessati, incentivando la proposta dell’e-bike tourism per la rivitalizzazione sociale ed economica dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. Il tutto attraverso l’implementazione della segnaletica, valorizzando i percorsi ciclabili e le aree di sosta e promuovendo la digitalizzazione delle informazioni e dei servizi di accoglienza – si apprende dal portale web ufficiale. All’ordine del giorno anche tre delibere per fornire l’autorizzazione agli uffici competenti per il rilascio di permessi per costruire in deroga sul altrettanti fabbricati, nel quadro della ricostruzione post terremoto del territorio comunale – Uno di questi si trova nel centro storico della citt?, gli altri due in frazioni – precisa la nota online. Il Consiglio sar? chiamato inoltre a definire l’acquisizione delle aree utilizzate per l’accesso ai Map di Collebrincioni e Onna e per la viabilit? realizzata in occasione del G8. In discussione anche le proposte di provvedimento per l’affidamento della riscossione coattiva dei crediti del Comune dell’Aquila riferiti a sentenze di condanna emanate dalla Corte dei Conti e da pronunce giudiziali e per un cambio di destinazione d’uso e alienazione di terreni nel demanio di Paganica-San Gregorio – L’Aula sar? chiamata ad approvare anche la retrocessione, con la riacquisizione al patrimonio comunale, di un immobile nel centro storico – recita il testo pubblicato online. Quattro le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno: “Patrocinio a evento all’interno della Perdonanza Celestiniana 2024” (prima firmataria, Stefania Pezzopane, Pd); “Notte bianca a Scoppito del 5 luglio 2024 (Pezzopane e altri), “Richiesta di chiarimenti e determinazioni in corso in relazione alla situazione di Fonte Cerreto” (Simona Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa), “Criticit? della frazione di Onna, realizzazione del forno di Onna” (Paolo Romano, L’Aquila Nuova).Tre gli ordini del giorno inseriti negli argomenti da trattare: “Salvaguardia dei consultori pubblici” (Giannangeli), “Ulteriori strumenti per la pubblica sicurezza cittadina: progetto di street tutor nei luoghi pi? vulnerabili della citt?” (Romano), “Condanna degli atti vandalici compiuti alla Foiba di Basovizza a tutela della memoria delle vittime delle Foibe e all’esodo Giuliano-Dalmata” (Claudia Pagliariccio, Fdi). In allegato, l’ordine del giorno completo – La proposta di deliberazione sul “Magic Italy Center” sar? preliminarmente esaminata dalla prima commissione consiliare, Programmazione e Bilancio, che si riunir? venerd? 14 febbraio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda commissione – La commissione in questione terr? altre due sedute nei prossimi giorni – Domani, gioved? 13 febbraio, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, i commissari discuteranno sulle strategie e gli sviluppi aziendali del Centro Turistico del Gran Sasso con l’attuale amministratore unico della societ? partecipata, mentre marted? 18 febbraio, alle 12 in prima e alle 12.30 in seconda convocazione, analizzeranno la proposta di deliberazione riguardante la prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini.La quinta commissione, “Garanzia e Controllo”, si riunir? invece luned? 17 febbraio, alle 14.30 in prima e alle 15 in seconda convocazione, per una verifica sullo stato di attuazione di una mozione riguardante il masterplan del polo universitario di San Basilio – riporta testualmente l’articolo online. Lo comunica il presidente, Stefano Palumbo – Tutte le riunioni delle commissioni si terranno nella sala posta al secondo piano della sede centrale del Comune, in piazza Palazzo –

