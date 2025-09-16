L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì 22 la prossima riunione. All’esame dell’Aula gli interventi sull’ex scuola Carducci e sull’istituto industriale

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 22 settembre, alle 9.30, nella aula “Tullio De Rubeis” della sede di Palazzo Margherita, in piazza Palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. Quattro le delibere in discussione, riguardanti permessi per costruire in deroga – Uno concerne il progetto dell’azienda per il diritto allo studio universitario, finalizzato alla realizzazione della casa dello studente nell’ex scuola media Carducci in viale Duca degli Abruzzi – aggiunge la nota pubblicata. Un altro provvedimento riguarda invece il progetto della Provincia dell’Aquila per l’efficientamento energetico e la rifunzionalizzazione dell’istituto tecnico industriale “Amedeo d’Aosta”, in via Acquasanta, ai fini della trasformazione del manufatto provvisorio in edificio definitivo – recita il testo pubblicato online. Altre due delibere sono relative a un cambio di destinazione d’uso da attivit? ricettiva a civile abitazione di un fabbricato a Colle di Preturo e alla sistemazione di un’area in centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Tra gli argomenti in discussione anche un ordine del giorno (gruppo della Lega) per interventi urgenti per la difesa dell’agricoltura italiana, con lo scopo di superare le politiche europee penalizzanti per il settore in questione, nel contesto della riforma della politica agricola comune (pac) post 2027.Tre le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno: “Affidamenti di incarichi professionali e appalti di lavori pubblici e opere realizzate nel territorio comunale” (prima firmataria, Stefania Pezzopane, Pd); “Concorso pubblico per l’individuazione di un dirigente a tempo indeterminato full-time per ricoprire l’incarico di Direttore dell’Istituzione Centri Servizi Anziani (CSA) del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Verifica sussistenza requisiti” (primo firmatario, Lorenzo Rotellini, Avs); “Impianti per la produzione di energia per quattro Comunit? energetiche rinnovabili (CER) situate nel Comune dell’Aquila-richiesta di informazioni urgenti sullo stato di attuazione degli interventi e sollecito a provvedere” (primi firmatari, Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione).In programma anche due interpellanze: “Ulteriori misure per le fragilit? sociali” (Paolo Romano, L’Aquila nuova) e “Quartiere Torretta, ex edificio scolastico – stato dell’arte” (gruppo Il Passo possibile).In allegato, l’ordine del giorno completo –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it