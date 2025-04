L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì 28 il rendiconto 2024

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 28 aprile, alle 9, in prima convocazione, nella sala “Tullio De Rubeis” della residenza municipale di Palazzo Margherita, in piazza Palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’ordine del girono, l’approvazione dei rendiconti (bilanci consuntivi) per il 2024 sia del Comune che dell’istituzione Centro servizi anziani – precisa il comunicato. L’Aula sar? chiamata a esaminare anche gli atti propedeutici al rendiconto dell’ente, vale a dire gli inventari dei beni immobili aggiornato al 31 dicembre 2024 e dei beni mobili relativo alla scorsa annualit?, in quest’ultimo caso con l’elenco e la relativa raccolta fotografica delle opere d’arte di propriet? dell’ente – Altra delibera da approvare, il conto degli agenti contabili riferito al 2024.In discussione anche la seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e l’approvazione delle modifiche delle categorie di opere e servizi pubblici finalizzata alla realizzazione del polo scolastico di Paganica – si apprende dal portale web ufficiale. In allegato, l’ordine del giorno completo – recita il testo pubblicato online.

