L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì 28 luglio l’assestamento del bilancio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 28 luglio, alle 9, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita, in piazza Palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – Inizialmente l’assemblea esaminer?, in seconda convocazione, gli atti non discussi nella seduta del 7 luglio, andata deserta – si apprende dal portale web ufficiale. Tra questi, la variazione delle categorie di opere e servizi necessaria per la riqualificazione ed estensione del parco giochi antistante il parcheggio in via Piccolomini, a Pile, e l’approvazione, ai fini della variante urbanistica, del progetto per la realizzazione di un loculario al cimitero di Genzano di Sassa – si legge sul sito web ufficiale. L’Aula esaminer? anche una variazione urbanistica e delle controdeduzioni alle osservazioni riguardante delle aree a Paganica e l’accettazione in diritto di superficie, da parte dell’ente parrocchia San Giovanni Battista di Camarda, di una zona necessaria per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria del campo di calcio della frazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In discussione inoltre la controdeduzione alle osservazioni e l’approvazione della variante urbanistica relativa agli interventi programmati dall’universit? dell’Aquila nel polo accademico di Lenze di Coppito – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, in seduta di prima convocazione, il Consiglio comunale sar? chiamato a esaminare l’assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 e la salvaguardia degli equilibri del bilancio per il triennio in corso dell’istituzione Centro servizi anziani.L’eventuale seconda convocazione ? stata fissata per mercoled? 30 luglio, alle 9.La delibera relativa all’assestamento del bilancio sar? preliminarmente all’attenzione della prima commissione consiliare, Programmazione e Bilancio, convocata dal presidente Livio Vittorini per venerd? 25 luglio alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda, nella sala preconsiliare di palazzo Margherita – si apprende dal portale web ufficiale. In allegato, l’ordine del giorno completo – recita il testo pubblicato online.

