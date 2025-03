L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì 31 marzo la prossima seduta

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 31 marzo, alle 9, nella sala “Tullio De Rubeis” della residenza municipale di Palazzo Margherita, piazza Palazzo – Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. All’ordine del giorno, la proposta di deliberazione riguardante la variazione delle categorie di opere e servizi pubblici per la realizzazione di un parcheggio presso l’ex caserma Rossi e la riqualificazione della viabilit? di viale Panella e via Parrozzani, con interventi sull’adiacente parco Polsinelli – precisa la nota online. Altro provvedimento in esame, il programma di intervento per la realizzazione di un complesso residenziale nel quartiere della Torretta – viene evidenziato sul sito web. L’ordine del giorno prevede anche quattro interrogazioni: “Patrocinio a un evento all’interno della Perdonanza celestiniana 2024” (Stefania Pezzopane, Pd); “Notte bianca a Scoppito del 5 luglio 2024” (Pezzopane); “Spostamento del dipartimento di Economia dalla sede di Acquasanta in centro storico – criticit? e ricerca di soluzioni alternative” (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione); “Visita istituzionale del sindaco dell’Aquila in Australia e ricostruzione della torre civica” (Lorenzo Rotellini, Avs).In discussione anche l’interpellanza “Progetti in corso nella localit? di Gignano” (Paolo Romano, L’Aquila Nuova).In allegato, l’ordine del giorno completo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it