L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì i nuovi revisori dei conti e l’acquisizione dell’ex Inam

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dopo la pausa estiva, il Consiglio comunale dell’Aquila riprender? l’attivit? luned? 1 settembre, alle 9, nell’aula consiliare Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita – si legge sul sito web ufficiale. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – All’ordine del giorno, la nomina del presidente e la formalizzazione del collegio dei tre revisori dei conti per il triennio 2025-2028. L’aula discuter? anche sulla proposta di deliberazione relativa alle determinazioni da assumere in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale, e ai successivi interventi, dell’immobile ex Inam di via XX settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sar? esaminata anche la proposta di ordine del giorno a firma dei consiglieri Stefano Albano (capogruppo Pd) e Paolo Romano (capogruppo L’Aquila nuova), finalizzata all’estensione del servizio di scuolabus agli studenti delle medie di primo grado del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa.

