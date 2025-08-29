- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 29, 2025
Attualità
Attualità

L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì i nuovi revisori dei conti e l’acquisizione dell’ex Inam

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dopo la pausa estiva, il Consiglio comunale dell’Aquila riprender? l’attivit? luned? 1 settembre, alle 9, nell’aula consiliare Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita – si legge sul sito web ufficiale. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – All’ordine del giorno, la nomina del presidente e la formalizzazione del collegio dei tre revisori dei conti per il triennio 2025-2028. L’aula discuter? anche sulla proposta di deliberazione relativa alle determinazioni da assumere in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale, e ai successivi interventi, dell’immobile ex Inam di via XX settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sar? esaminata anche la proposta di ordine del giorno a firma dei consiglieri Stefano Albano (capogruppo Pd) e Paolo Romano (capogruppo L’Aquila nuova), finalizzata all’estensione del servizio di scuolabus agli studenti delle medie di primo grado del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

