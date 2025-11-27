- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì il bilancio di previsione 2026-2028

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il bilancio di previsione del Comune dell’Aquila per il triennio 2026-2028 sar? all’attenzione del Consiglio comunale nella seduta convocata per luned? 1 dicembre, alle 9, in prima convocazione, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita, in piazza Palazzo – riporta testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. L’aula sar? chiamata ad approvare anche il documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028 sia dell’ente che dell’istituzione Centro servizi anziani, nonch? il bilancio di previsione per il prossimo triennio di quest’ultima – si apprende dal portale web ufficiale. All’ordine del giorno anche le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione dello strumento finanziario, vale a dire il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028; la verifica della qualit? e quantit? di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivit? produttive terziarie e che potranno essere ceduti in propriet? o in diritto di superficie per il 2026; il programma triennale dei lavori pubblici; la modifica ad alcuni articoli del regolamento per la disciplina dell’imu e della tari e le aliquote imu per l’anno prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’eventuale seconda convocazione ? prevista per marted? 2 dicembre, sempre alle 9.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

