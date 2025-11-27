L’Aquila, Consiglio comunale, lunedì il bilancio di previsione 2026-2028

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il bilancio di previsione del Comune dell’Aquila per il triennio 2026-2028 sar? all’attenzione del Consiglio comunale nella seduta convocata per luned? 1 dicembre, alle 9, in prima convocazione, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita, in piazza Palazzo – riporta testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. L’aula sar? chiamata ad approvare anche il documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028 sia dell’ente che dell’istituzione Centro servizi anziani, nonch? il bilancio di previsione per il prossimo triennio di quest’ultima – si apprende dal portale web ufficiale. All’ordine del giorno anche le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione dello strumento finanziario, vale a dire il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028; la verifica della qualit? e quantit? di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivit? produttive terziarie e che potranno essere ceduti in propriet? o in diritto di superficie per il 2026; il programma triennale dei lavori pubblici; la modifica ad alcuni articoli del regolamento per la disciplina dell’imu e della tari e le aliquote imu per l’anno prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’eventuale seconda convocazione ? prevista per marted? 2 dicembre, sempre alle 9.

