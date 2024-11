L’Aquila, Consiglio comunale, oggi in Aula due variazioni di bilancio e la retrocessione di terreni. Le prossime sedute delle commissioni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir? oggi pomeriggio, alle 16, in prima convocazione, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita (Piazza Palazzo). Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – All’ordine del giorno due variazioni al bilancio di previsione 2024-2026, la prima dell’istituzione Centro servizi anziani e la quinta del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In discussione anche la deliberazione relativa alla retrocessione delle destinazioni d’uso di diversi terreni da edificabili (oppure oggetto di vincoli decaduti) a non edificabili, con l’obiettivo di ridurre il consumo del suolo – All’attenzione dell’assemblea anche il progetto per la riparazione e il miglioramento sismico del palazzo ex Ipab compreso tra via Sallustio, via Marrelli, via Cavour e piazza Palazzo, oggi di propriet? dell’Azienda servizi alla persona (Asp) dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Altro progetto che sar? esaminato dal Consiglio, il parcheggio pubblico in via dell’Aquila a Onna – viene evidenziato sul sito web. Un permesso per costruire in deroga per un fabbricato a Tempera e due permute nell’ambito del progetto unitario di Santa Croce completano il quadro delle delibere odierne – All’ordine del giorno anche l’interrogazione sulla nomina a scavalco del comandante della polizia municipale (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione), l’ordine del giorno sul sostegno alla proposta di legge Zan sulle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identit? di genere (prima firmataria Simona Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa) e la mozione concernente le Operazioni strade sicure per L’Aquila (Padovani e Verini).In allegato, l’ordine del giorno completo – riporta testualmente l’articolo online. La quinta commissione consiliare (Garanzia e Controllo) terr? due sedute nei prossimi giorni – precisa il comunicato. Una prima riunione ? prevista per luned? 2 dicembre, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, per una verifica sulla realizzazione del centro sociale ricreativo e residenziale per diversamente abili in Via Antinori e sullo stato dell’arte condominio sito in Via Antinori n. 7, nonch? per esaminare delle criticit? nella ricostruzione dell’aggregato Il Moro – recita il testo pubblicato online. L’altra ? stata programmata per venerd? 6 dicembre, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, per approfondimenti sulla riqualificazione della frazione di San Gregorio e sulla struttura sociale-sportiva di San Giacomo – riporta testualmente l’articolo online. Ne d? notizia il presidente, Stefano Palumbo – riporta testualmente l’articolo online. Due le sedute anche per la seconda commissione, Gestione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Marted? 3 dicembre, alle 15.30 in prima e alle 15.45 in seconda convocazione, i commissari saranno chiamati a esprimere il parere su due proposte di deliberazione consiliare, un permesso di costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di un aggregato del centro storico e per un mutamento di destinazione d’uso di terreni nel demanio civico di Paganica-San Gregorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’altra seduta ? stata fissata per mercoled? 4 dicembre, alle 15.30 in prima e alle 15.45 in seconda convocazione, per una discussione sulla rete fognaria cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Lo comunica il presidente, Guglielmo Santella – viene evidenziato sul sito web. Le riunioni si terranno nella sala delle commissioni di Palazzo Margherita – si apprende dal portale web ufficiale.

