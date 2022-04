L’Aquila, Consiglio comunale, oggi in diretta streaming

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torna a riunirsi oggi, mercoled 20 aprile, alle 9.30 a palazzetto dei Nobili.

- Pubblicità -

L’Aula esaminer la variante al piano regolatore generale per i lavori di ampliamento del cimitero di Santi di Preturo e la modifica al regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare per il funzionamento della consulta per lo sport.

All’ordine del giorno anche cinque cambi di destinazione d’uso per immobili a Sassa (da artigianale a commerciale), ad Arischia (da artigianale a commerciale), 2 all’Aquila (da artigianale a residenziale e da direzionale a sanitaria a commerciale) e nel nucleo industriale di Pile (da artigianale a commerciale).

Segui la diretta web sul canale YouTube a questo link: https://youtu.be/QP_wbfSAKJQ

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it