L’Aquila, Consiglio comunale, oggi seduta aperta sulla sicurezza sismica nelle scuole

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Prevede di “proseguire la ricostruzione degli edifici scolastici in corso e garantire, entro la fine del mandato, l’avvio dei lavori per tutti gli edifici scolastici gi? previsti nel piano di assetto scolastico” l’ordine del giorno approvato stasera dal Consiglio comunale – Il documento contempla inoltre, tra l’altro, il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori sulle scuole – si apprende dalla nota stampa. L’ordine del giorno – primo firmatario Leonardo Scimia, capogruppo di Fdi, e sottoscritto dai capigruppo di Lega, L’Aquila Futura, Forza Italia, Udc, Civici con Biondi e gruppo misto) – ? stato approvato con 19 voti a favore (i gruppi proponenti) e 7 contrari (Pd, L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova, Avs, Il Passo possibile).Respinto invece un altro ordine del giorno sulla vulnerabilit? sismica delle scuole (primo firmatario Stefano Albano, Pd, sottoscritto anche dai gruppi L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova, Avs, Il Passo possibile, Azione e 99 L’Aquila). Nove i voti a favore, da parte dei consiglieri proponenti, 19 i contrari, da parte dei gruppi di maggioranza – I due ordini del giorno sono allegati.L’assemblea di oggi si ? riunita con la formula della seduta aperta sul tema “Sicurezza sismica degli edifici scolastici”, con la possibilit? di interventi da parte di esterni al Consiglio, in particolare di associazioni, comitati, professionisti e personalit? del mondo delle istituzioni.In dettaglio, nel corso della seduta odierna, sono intervenuti Raffaello Fico (titolare dell’ufficio speciale per la ricostruzione del cratere), Luca Barbetta (comitato Scuole sicure), Alessandra Li Calzi (presidente consulta provinciale degli studenti), Antonio Moretti (geologo, docente universitario), Bernardino Chiaia (professore ordinario dipartimento ingegneria strutturale del Politecnico di Torino), Alessia Pace (comitato Oltre il Musp), Alessia Fagnani (dirigente all’edilizia scolastica della Provincia dell’Aquila), Antonello Salvatori (docente universitario Costruzioni in zona sismica dell’universit? dell’Aquila), Gennaro Di Maio (dirigente del provveditorato interregionale delle Opere pubbliche), Miriam Del Biondo (Cgil), Massimiliano Nardocci (Direttore generale ufficio scolastico regionale), Salvatore Provenzano (titolare dell’ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila), Pierluigi De Amicis (presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia dell’Aquila), Giacomo Carnicelli (consigliere provinciale dell’Aquila), Angelo Caruso (presidente della Provincia dell’Aquila), Pierpaolo Pietrucci (consigliere regionale) e i senatori Michele Fina e Gabriella Di Girolamo – “Mi preme rivolgermi ai ragazzi e alle famiglie – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi, intervenendo nel corso dei lavori -. A loro dobbiamo risposte, alla luce degli ultimi episodi che hanno alzato i toni del dibattito pubblico in maniera allarmistica e strumentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel Consiglio comunale sono stati espressi argomenti e pensieri tra di loro contrastanti – precisa il comunicato. Ho ascoltato attentamente tutti gli interventi e senz’altro i comitati non si esprimono per conto di tutti i genitori – aggiunge la nota pubblicata. Anche io sono un genitore e i miei figli frequentano la scuola del Torrione all’Aquila: non mi hanno mai chiesto se volessi essere rappresentato da loro – Dal 2017, per il recupero e la ricostruzione dell’edilizia scolastica, abbiamo ottenuto 78 milioni di euro, su 116 complessivi, stanziati dal post emergenza – si legge sul sito web ufficiale. All’atto dell’insediamento, studiata la situazione, siamo prima andati a cercare quello che non c’era (che qualcuno prima non era riuscito a trovare), poi noi abbiamo definito una programmazione e avviato una serie di gare che hanno richiesto procedure lunghe e complesse – ? stato un lavoro importante che ci ha portato a realizzare 4 scuole, per 12,670 milioni di euro, ad averne 8 in costruzione per 36,192 milioni e altre 6 in fase di progettazione – Sottolineo, inoltre, che tra le risorse stanziate, solo quelle del Cipess ammontavano a 4,1 milioni di euro nel 2017, a 6,8 milioni nel 2020, a ben 33,3 milioni nel 2023, a quasi 10 milioni nel 2024: ci? significa che circa un terzo dei finanziamenti destinati alle scuole di cui oggi possiamo beneficiare, lo dobbiamo al Governo Meloni che, in poco tempo, anche in questo ha impresso una svolta significativa – viene evidenziato sul sito web. Come osservava il sindaco Cialente nel 2016, insieme al suo assessore alla Ricostruzione pubblica, Maurizio Capri: ‘Gli edifici scolastici in uso sono dotati di tutti i certificati di idoneit? statica e agibilit? sismica – si legge sul sito web ufficiale. Ricordiamo che i 18 edifici hanno resistito, riportando danni lievi, al sisma del 2009 e furono oggetto di interventi di miglioramento sismico, come da relativa certificazione rilasciata dal Provveditorato interregionale ai Lavori pubblici – precisa il comunicato. Questo significa che possono resistere a un sisma di magnitudo uguale o superiore a quello del 2009’. Non ho sentito, all’epoca, scagliarsi in maniera cos? veemente sul tema, n? Pierpaolo Pietrucci, che era consigliere regionale del PD e aveva gi? ricoperto l’incarico di capo di gabinetto del primo cittadino, n? il senatore Michele Fina che era dirigente del PD e collaboratore del ministro Orlando – riporta testualmente l’articolo online. Ecco perch? penso che stiamo assistendo a un puro esercizio politico/elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono trascorsi 8 anni dal 2017. E riscontro che, mentre la ricostruzione va avanti, le iscrizioni scolastiche della citt? crescono, come testimoniato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci – precisa il comunicato. Inoltre, a breve, consegneremo la scuola di Bagno e, solo la settimana scorsa, abbiamo avviato due cantieri, uno a Pagliare di Sassa e uno a Paganica, che completano i poli scolastici in costruzione a est e a ovest del centro cittadino – recita il testo pubblicato online. Ho gi? avuto modo di dire in pi? occasioni, infine, che quando ? stato necessario si sono prese decisioni difficili com’era giusto che fosse – si apprende dalla nota stampa. Penso alla chiusura dell’asilo di Preturo, penso allo spostamento dell’area su cui avrebbe dovuto sorgere la scuola di Sassa che era stata localizzata su una faglia attiva – si apprende dal portale web ufficiale. Sono solo esempi – precisa la nota online. Per dare risposte, abbiamo chiesto approfondimenti a tecnici e docenti universitari – Come abbiamo fatto finora, continueremo a ricostruire le scuole per garantire l’avvio dei lavori in tutti gli edifici entro la fine della consiliatura, peraltro previsto nel Piano di assetto dell’edilizia scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Quanto all’invito che il senatore Fina ha esteso ai colleghi per un sopralluogo all’Aquila, gli chiedo se pensa di portarli anche nelle scuole di Chieti o Teramo – di cui ho gli indici di vulnerabilit? – o Sulmona, di cui ? originaria la senatrice Gabriella Di Girolamo, oggi intervenuta in aula – O in tutte le altre scuole d’Italia amministrate dal centrosinistra – viene evidenziato sul sito web. Se questo verr? fatto vorr? dire che la visita servir? a fare luce su un aspetto significativo che riguarda la normativa sull’edilizia pubblica – Siccome non mi risulta che tali visite siano state programmate, credo si possa confermare che siamo di fronte a un’operazione politico/elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono disposto a incontrarli, se vorranno – recita il testo pubblicato online. Care ragazze e cari ragazzi e care famiglie, vi assicuro che il nostro impegno ? enorme e immutato – Lo era anche quando chiedevamo con insistenza ai ministri dell’Istruzione del Governo Conte II e del Governo Draghi, Lucia Azzolina e Patrizio Bianchi, di approvare il nostro Piano di edilizia scolastica – si legge sul sito web ufficiale. Fortunatamente ci ha pensato qualcun altro dall’ottobre 2022 in poi”. A inizio di seduta ? stato osservato un minuto di raccoglimento in occasione del Giorno del Ricordo, per l’eccidio delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata – viene evidenziato sul sito web. La registrazione integrale della seduta consiliare odierna ? disponibile nel canale youtube del Comune, a questo indirizzo https://www.youtube – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/watch?v=7vCaQ6Z2Zrw .

