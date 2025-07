L’Aquila, Consiglio comunale: ok a ordine del giorno a sostegno dei 150 lavoratori Asl 1

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Esprime “piena solidariet? e pieno sostegno ai centocinquanta lavoratori dell’Asl 1 del servizio di supporto amministrativo e tecnico dell’azienda che vedono a rischio il proprio posto di lavoro” l’ordine del giorno approvato stamani dal Consiglio comunale dell’Aquila all’unanimit? di tutti i gruppi.Il documento originario, presentato dai consiglieri di opposizione, ? stato modificato con un emendamento proposto dalla maggioranza e condiviso dai primi proponenti.L’Assemblea comunale del capoluogo abruzzese si ? riunita per l’esame della vicenda dei 150 lavoratori dell’Asl 1 Abruzzo (Avezzano-Sulmona-L’Aquila) del supporto amministrativo e tecnico, la cui occupazione ? a rischio – recita il testo pubblicato online. La riunione si ? svolta con la formula della seduta aperta, ossia con gli interventi di esponenti di organizzazioni sindacali e istituzioni, invitati per l’occasione e presenti in aula – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare, hanno preso la parola Simone Anzuini (Uil Fpl), Francesco Marrelli (Cgil), Alessio Zanon (Cisl), Marcello Vivarelli (Fesica-Confsal), Romeo Pasquarelli (Usb) e il consigliere Pierpaolo Pietrucci – aggiunge la nota pubblicata. Al termine di queste audizioni, si ? svolto il dibattito tra i consiglieri.L’ordine del giorno inoltre impegna l’amministrazione attiva a “contribuire all’individuazione di tutte le possibili soluzioni volte a salvaguardare l’intero perimetro occupazionale” e a “promuovere la convocazione tempestiva da parte della Regione Abruzzo di un tavolo politico –tecnico–sindacale che veda, oltre alla presenza di una delegazione delle forze di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, la partecipazione del management della ASL 1 e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, con l’obiettivo di individuare tutte le possibili soluzioni volte a garantire la piena continuit? occupazionale”.Tra le altre richieste del documento, “l’attenzione e il sostegno anche nei confronti dei lavoratori impiegati, direttamente o indirettamente, nell’ambito delle attivit? di manutenzione affidate alla ditta SEMA dalla ASL 1 Abruzzo, i quali, a seguito delle recenti criticit? legate alla sostenibilit? del contratto in essere e al rischio annunciato di esuberi, si trovano in una situazione di forte incertezza”.L’ordine del giorno completo ? allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

