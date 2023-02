L’Aquila, Consiglio comunale, prossima seduta il 15 febbraio

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi mercoled? 15 febbraio, alle 10, in prima convocazione, nella sala Sandro Spagnoli di palazzo dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

All’ordine del giorno, la cessione gratuita in favore dello Stato di aree e fabbricato a Paganica per consentire la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri – precisa il comunicato. In discussione anche le delibere relative alla concessione in diritto di superficie di un terreno per l’allestimento di una cabina elettrica e il parere da rendere alla regione per il mutamento di destinazione d’uso e la vendita di terreni a Paganica – viene evidenziato sul sito web.

L’ordine del giorno prevede anche due interpellanze – si apprende dalla nota stampa. Si tratta delle ragioni “del previsto abbattimento dell’edificio della Scuola dell’infanzia Primo Maggio in via Salaria Antica Est” (Simona Giannangeli, gruppo L’Aquila Coraggiosa) e della costruzione della scuola primaria di Pianola (Paolo Romano, gruppo L’Aquila Nuova). In discussione anche tre interrogazioni: “Polo scolastico di Paganica” e “Scuole e Infrastrutture di Sassa” (entrambe di Stefano Albano, Pd) e “Sicurezza pubblica e Polizia municipale” (Stefania Pezzopane, Pd).

Completano il quadro degli argomenti due proposte di ordine del giorno: “Adesione del Comune dell’Aquila al progetto Costruire l’Europa con i consiglieri locali” (Stefano Palumbo, Pd) e “Messa in sicurezza e azzeramento pedaggi sulle autostrade A24 e A25” (Stefania Pezzopane, Pd, e altri).

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it