L’Aquila, Consiglio comunale, prossima seduta lunedì 7 luglio

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 7 luglio, alle 9, in prima convocazione, nella sala Tullio De Rubeis della residenza municipale di Palazzo Margherita, in piazza Palazzo – recita il testo pubblicato online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la delibera per la variazione delle categorie di opere e servizi necessaria per la riqualificazione ed estensione del parco giochi antistante il parcheggio in via Piccolomini, a Pile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altre proposte di delibere all’esame dell’aula riguardano l’approvazione, ai fini della variante urbanistica, del progetto per la realizzazione di un loculario al cimitero di Genzano di Sassa, una variazione urbanistica e delle controdeduzioni alle osservazioni riguardante delle aree a Paganica e l’accettazione in diritto di superficie, da parte dell’ente parrocchia San Giovanni Battista di Camarda, di una zona necessaria per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria del campo di calcio della frazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Due le interrogazioni: “Affidamenti di incarichi professionali, di appalti di opere pubbliche e opere realizzate nel territorio comunale” (prima firmataria, Stefania Pezzopane, Pd); “Ritiro del bando di gara di 38,4 mln di euro per la riqualificazione dell’ex San Salvatore” (primo firmatario, Gianni Padovani, 99 L’Aquila). Altrettante le interpellanze: “Recupero e riutilizzo dei sanpietrini rimossi dal centro storico e piano di ripristino delle pavimentazioni tipiche” (Paolo Romano, L’Aquila nuova); “Messa in sicurezza della viabilit? nei tratti che attraversano i centri abitati di Arischia, Assergi e Monticchio” (primo firmatario, Elia Serpetti, Il Passo possibile).Tre invece gli ordini del giorno in discussione: “Realizzazione della variante del Cermone sulla statale 80” (primo firmatario, Romano); “Contrariet? del Comune dell’Aquila al progetto ‘Linea Adriatica’ di Snam Rete Gas” (primo firmatario, Lorenzo Rotellini, Avs) e “Istituzione di un luogo e celebrazione della giornata in memoria delle vittime del terrorismo e della violenza politica” (prima firmataria, Pezzopane).In allegato, l’ordine del giorno completo – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it