L’Aquila, Consiglio comunale, riunione venerdì 29 per l’esame del bilancio consolidato 2022

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir? venerd? 29 settembre, alle 9, in prima convocazione, per l’esame del bilancio consolidato 2022 (lo strumento contabile-finanziario che comprende i bilanci del Comune, delle societ? partecipate dallo stesso e dell’istituzione Centro servizi anziani). La seduta si terr? alla sala “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. L’eventuale seconda convocazione ? stata fissata per luned? 2 ottobre, sempre alle 9, nella stessa sede –

Il consolidato sar? preliminarmente esaminato, per l’espressione del parere, dalla prima commissione consiliare, Bilancio e Programmazione, che si riunir? domani, gioved? 28 settembre, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo comunica il presidente, Livio Vittorini.

