L’Aquila, Consiglio comunale, seduta il 29 luglio per l’assestamento di bilancio

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi sabato 29 luglio, alle 9, in prima convocazione, nella sala Sandro Spagnoli di palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online.

In discussione, l’approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 con la relativa salvaguardia degli equilibri di bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. All’attenzione dell’Aula anche la prima variazione al bilancio di previsione del triennio 2023-2025 dell’istituzione Centro servizi anziani – aggiunge la nota pubblicata. In apertura di seduta ? stata posta l’interrogazione riguardante la richiesta di chiarimenti in merito alla vicenda denominata Festival L’Aquila del libro, in programma il 28, 29 e 30 luglio (Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa, e altri), per il completamento delle fasi previste dal regolamento consiliare dopo che il documento ? stato illustrato nella precedente seduta – si legge sul sito web ufficiale.

All’ordine del giorno anche l’addendum all’accordo attuativo tra Comune dell’Aquila, Ministero della Difesa, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna), Regione Abruzzo, Agenzia del demanio e ministero dell’Interno (dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile), ai fini dell’avvio delle iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nell’ambito del quadro strategico di ricostruzione e riassetto dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

In programma anche quattro proposte di deliberazione di carattere urbanistico-edilizio – recita il testo pubblicato online. L’approvazione del progetto di fattibilit? tecnico ed economica e l’adozione di variante per il polo universitario di Lenze di Coppito, con gli interventi dell’ateneo per la realizzazione di opere infrastrutturali; la rotazione della destinazione d’uso da attrezzature direzionali ad attrezzature commerciali di un’area a Centi Colella; l’autorizzazione a rilasciare il permesso per costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato a via Sallustio, nel centro storico dell’Aquila, e il mutamento di destinazione d’uso per l’alienazione di alcuni terreni demaniali nella frazione di Roio – riporta testualmente l’articolo online.

La seduta consiliare sar? trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del Comune – si apprende dalla nota stampa. L’eventuale seconda convocazione ? stata programmata per mercoled? 2 agosto, alle 9, sempre nella sala Spagnoli dell’Emiciclo –

